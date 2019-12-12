شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يعتزم دعم أثيوبيا بـ 9ر2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم صندوق النقد الدولي دعم المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة الأثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، بقرض مقداره 9ر2 مليار دولار، يقدم على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف الصندوق من وراء هذا القرض، على سبيل المثال، لتغطية العجز في العملة الصعبة بأثيوبيا وتحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة، حسبما أعلن الصندوق أمس الأربعاء في واشنطن.

وحسب الصندوق ،فإن هذا القرض من شأنه أن يساعد في زيادة فعالية النظام الضريبي، لخلق مساحة من أجل مواجهة الفقر وتنفيذ استثمارات جديدة.