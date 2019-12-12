شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يعتزم دعم أثيوبيا بـ 9ر2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف الصندوق من وراء هذا القرض، على سبيل المثال، لتغطية العجز في العملة الصعبة بأثيوبيا وتحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة، حسبما أعلن الصندوق أمس الأربعاء في واشنطن.
وحسب الصندوق ،فإن هذا القرض من شأنه أن يساعد في زيادة فعالية النظام الضريبي، لخلق مساحة من أجل مواجهة الفقر وتنفيذ استثمارات جديدة.
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