تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل 2 من طاقمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت مروحية عسكرية روسية، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 2 من طاقمها جنوبي روسيا. وذكرت وسائل إعلام محلية روسية أن طيارين لقيا مصرعهما في حادث تحطم مروحية عسكرية هجومية من طراز "مي 28"، في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا. وأفات بأنه تم العثور على موقع تحطم المروحية في منطقة كوبان شرقي مدينة كراسنودار، وأن المروحية دمرت بالكامل. ولم يفد الجيش الروسي بمزيد من التفاصيل حول أسباب تحطم المروحية.

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