تكريم الإمام أبوبكر عبدالله.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: السيسي: الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة تهدد استقرار أفريقيا، وتوقيف إبراهيم السنوسي مساعد البشير على ذمة انقلاب 1989، وقرقاش حول حل أزمة قطر: لم نَبْلغ ذلك بعد، وانتخابات الجزائر.. 5 مرشحين وسط دعوات للمقاطعة وتحذيرات من الجيش، وواشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، وبهلوي يطالب بتدخل أممي لوقف "إبادة جماعية" في إيران، ومطالبات للاتحاد الأوروبي بوقف تمويل أنشطة مشبوهة لأذرع أردوغان، وتشكيل حكومة وتعافي الاقتصاد يتصدران اجتماع باريس حول لبنان.

كما تتابعون أيضاً: وثيقة مسربة.. الحزب الحاكم بالجزائر يدعم "ميهوبي" رسميا، ومنتدى أسوان للسلام.. قادة أفريقيا يناقشون "إسكات البنادق"، والنواب الليبي: تهديدات أردوغان لليبيا تدخل سافر، والنيابة السودانية تفتح تحقيقا مع البشير ونائبه بتهم الإرهاب، وبريطانيا تستعد لانتخابات عامة الخميس وسط توقعات بتصدر "المحافظين"، والكنيست الإسرائيلي يصادق على حل نفسه توطئة لإجراء جولة انتخابية جديدة.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: مجموعة دعم لبنان تدعو لإصلاحات اقتصادية ذات مصداقية، وإغلاق "نيكي" الياباني على هبوط وأسهم أوروبا تصعد في المستهل، و12.4 مليار دولار قروضا للمشروعات المتوسطة بالإمارات، وصحوة جديدة للدولار بفضل آمال تأجيل رسوم جمركية، وارتفاع مخزونات الخام الأمريكي إلى 447.9 مليون برميل، وأرقام مفزعة تهدد الأتراك.. البطالة تصل مرحلة اللاعودة، والانتخابات البريطانية المقبلة.. استفتاء جديد على "بريكست".

وإلى الملاعب تجدون: 3 أندية إنجليزية تنافس برشلونة على ضم نيمار.

وفي المجتمع: من واشنطن إلى أبوظبي.. "الإمام المنقذ" على منصات التكريم، والنيجيري أبوبكر عبدالله.. "تسامح" من ذهب، والنيجيري أبوبكر عبد الله يفوز بدرع تعزيز السلم بمنتدى أبوظبي، ومنتدى تعزيز السلم يختتم فعالياته بخارطة طريق جديدة للبشرية، ومنتدى تعزيز السلم في أبوظبي يصدر السفر الخاص بـ"التسامح".

وفي الفن تقرأون: بيل كوسبي يخسر استئنافا في قضية الاعتداء الجنسي، بينما في المنوعات: 10 ملايين دولار هدية.. شركة أمريكية تفاجئ موظفيها في الكريسماس.



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