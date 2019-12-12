لافرينتييف: التواصل بين تركيا وسوريا صعب لكن لدى روسيا رغبة بتحسين العلاقات بينهما

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتييف​ أن "التواصل بين ​تركيا​ وسوريا صعب، لكنه لدى ​روسيا​ رغبة في تحسين العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الوضع في ​محافظة إدلب​ السورية، ما زال معقدا، وأن دولا غربية تدعو إلى ترك الوضع في إدلب على حاله بحجة حماية المدنيين".

وفي حديث لقناة "​روسيا اليوم​"، لفت لافرينتييف إلى أن "روسيا نبهت إلى خطورة توسع الإرهابيين في إدلب"، مشيرا إلى أن "فصائل ​المعارضة السورية​ المتحالفة مع تركيا لم تتخلص منهم"، مضيفاً "الأوضاع في المنطقة الآمنة بشمال سوريا مستقرة، بفضل الدوريات الروسية التركية المشتركة".

وفي ما يتعلق بالقضية الكردية، أكد أن "روسيا تلفت انتباه ​الأكراد​ دائما إلى أن الأميركيين سيذهبون، وأن عليهم التأني قبل اتخاذ أي قرار"، مشيراً إلى أن "هناك عدم ثقة بين أطراف اللجنة ويجب خلق الظروف المواتية لمتابعة عملها"، معربا عن ثقته بـ"أن قرار إطلاق اللجنة الدستورية صائب ومفيد، رغم الخلافات بين جهاتها".