سقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة قرب مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الحربي في ​العراق​ عن "سقوط صاروخين من نوع "غراد" في المحيط الخارجي ل​مطار بغداد الدولي​ في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر".

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