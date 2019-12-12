محتجون اعتصموا أمام منزل رئيس بلدية الميناء وطالبوا باستقالته

نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما أمام منزل رئيس ​بلدية الميناء​ ​عبد القادر علم الدين​، واطلقوا الهتافات المنددة به، مطالبين ب"استقالته ومحاكمته"، في ظل انتشار عناصر ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ امام منزله.

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