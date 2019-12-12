شربل: ليس كل وزير حرامي وفاسد وأنا خارج مقولة "كلن يعني كلن"

أكد وزير الداخلية الاسبق ​مروان شربل​ أن "ليس كل وزير حرامي وفاسد وأنا خارج مقولة "كلن يعني كلن" ولو جرت ​الثورة​ على أيامي لكنت استقلت منذ البداية"، داعياً إلى "تأليف حكومة تأخذ ثقة الناس وأهم عامود من عواميد بناء ​الدولة​ هو ​الفساد​ وإذا انهار الفساد ستنهار الدولة وأنا مع انهيار الدولة لا مع الترميم خلال الانهيار".

وفي حديث تلفزيوني، لفت شربل إلى "أنني الوزير الوحيد الذي بقي شهرين لا يعطي رقم ​سيارة​ ولا رخص "زجاج داكن" وطلبت من وزير الدفاع يومها عدم اعطاء رخص حمل سلاح وقدمت اقتراح ل​مجلس الوزراء​ أخذ ثمن أرقام السيارات ورخص الزجاج الداكن "الفوميه"، مشيراً إلى "إنني الوحيد الذي طلب من مجلس الوزراء عدم اعطاء هذه الامور من دون مقابل".

وأشار إلى أن "تعيين رئيس حكومة سيكون الاثنين المقبل ولكن لا أحد يعلم إذا كان هناك حكومة أم لا وإذا اختار ​مجلس النواب​ رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لتأليف ​الحكومة​ لن يرفضه الشارع إنما سيرفض الحكومة، لذلك على القيمين على الموضوع تشكيل حكومة تحاطي الشعب وتطلعاته".