اسود: لدينا ودائع سياسية فاسدة سهلت الاختلاسات يجب أن تكون في السجون

لفت عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد اسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏ملفمدير عام هيئة إدارة السير​هدى سلوم​ يطال مجموعة سياسية new look ناهبين مال الناس من لوحات ودفاتر سوق، و​هشام عيتاني​ وشركة انكريبت لها نفس الغطاء السياسي وواجب توقيفه، ولدينا ودائع سياسية فاسدة في إدارات وزارات وكتل نيابية وأحزاب سهلت الاختلاسات يجب أن تكون في السجون ، عقبال ​كازينو لبنان​ و ملفنا جاهز".

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