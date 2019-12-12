القوى الامنية تعمل على منع بعض الشبان من التوجه إلى ساحة الشهداء وتطلق قنابل مسيلة للدموع

تعمل القوى الامنية على منع عدد من الشبان الذين تجمعوا على جسر الرينع من الوصول إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء حيث يتواجد المتظاهرون وتطلق القنابل المسيلة للدموع مقابل رشق الشبان الحجارة عليها واحراق بعض الاطارات.

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