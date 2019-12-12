النشرة: احالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي سببه تصريح اعلامي دون اذن مسبق

علمت "النشرة" ان الخبر الذي أذيع عن احالة مجلس القضاء الاعلى للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى التفتيش القضائي هو بسبب تصريح اعلامي دون اذن مسبق. ولا علاقة به بما حصل اليوم بقضية مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم والنائب هادي حبيش.
تجدر الاشارة إلى ان أي قاضٍ يريد التصريح عبر وسائل الاعلام عليه ان يحصل على موافقة مسبقة وهو اجراء اداري عادي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.