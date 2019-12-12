النشرة: احالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي سببه تصريح اعلامي دون اذن مسبق

علمت "​​النشرة​​" ان الخبر الذي أذيع عن احالة ​​مجلس القضاء الاعلى​​ للنائب العام الاستئنافي في ​​جبل لبنان​​ القاضية ​​غادة عون​​ إلى ​​التفتيش القضائي​​ هو بسبب تصريح اعلامي دون اذن مسبق. ولا علاقة به بما حصل اليوم بقضية مدير عام ​​هيئة ادارة السير​​ ​​هدى سلوم​​ والنائب ​​هادي حبيش​​.

تجدر الاشارة إلى ان أي قاضٍ يريد التصريح عبر ​​وسائل الاعلام​​ عليه ان يحصل على موافقة مسبقة وهو اجراء اداري عادي.