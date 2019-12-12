التحكم المروري: إعادة فتح الطريق عند دوار السلام في طرابلس

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "إعادة فتح الطريق عند دوار السلام في ​طرابلس​". وكان قد قطع محتجون مستديرة دوار السلام عند مدخل طرابلس الجنوبي بالعوائق والسيارات.

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