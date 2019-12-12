شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة : منتدى شباب العالم يساهم فى إشاعة السلام و إنهاء التوترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و نقيب الصحفيين السابق ، إن منتدى شباب العالم منصة مهمة لحوار الشباب و من الممكن أن يكون له دور فى إشاعة السلام العالمى و إنهاء التوترات.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات له ، أن مؤتمر الشباب فكرة مهمة أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا الى أن مؤتمرات الشباب تحولت لمنصة مهمة للحوار الداخلى ،متابعا : " فكرة دمج الشباب مهمة كانت لابد من إتمامها و هذا ما حدث ، كنت سعيد أثناء مشاركتى فى إحدى زيارات الرئيس السيسى لباريس و فوجئت أن ماكرون يشيد بتجرية مؤتمرات الشباب و كان لها تأثير كبير".

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و أشار الى أن تجربة مؤتمرات الشباب نتج عنها فكرة منتدى شباب العالم القائم على فكرة استضافة شباب من مختلف دول العالم و يضم كل الشباب الذين لهم بصمة فى مجتماعاتهم، مشيرا الى أن الميزة من هذه المؤتمرات تفيد الشباب من هذه التجارب و تعطى طاقة أمل و ايجابية للشباب المصرى .

و ذكر عبد المحسن سلامة أن منتدى شباب العالم نسخة عالمية من مؤتمر الشباب المحلى تتبناها مصر و أتمنى أن تتكرر هذه النسخه فى كل دول العالم .