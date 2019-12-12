شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة : منتدى شباب العالم يساهم فى إشاعة السلام و إنهاء التوترات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و نقيب الصحفيين السابق ، إن منتدى شباب العالم منصة مهمة لحوار الشباب و من الممكن أن يكون له دور فى إشاعة السلام العالمى و إنهاء التوترات.
وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات له ، أن مؤتمر الشباب فكرة مهمة أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا الى أن مؤتمرات الشباب تحولت لمنصة مهمة للحوار الداخلى ،متابعا : " فكرة دمج الشباب مهمة كانت لابد من إتمامها و هذا ما حدث ، كنت سعيد أثناء مشاركتى فى إحدى زيارات الرئيس السيسى لباريس و فوجئت أن ماكرون يشيد بتجرية مؤتمرات الشباب و كان لها تأثير كبير".
و أشار الى أن تجربة مؤتمرات الشباب نتج عنها فكرة منتدى شباب العالم القائم على فكرة استضافة شباب من مختلف دول العالم و يضم كل الشباب الذين لهم بصمة فى مجتماعاتهم، مشيرا الى أن الميزة من هذه المؤتمرات تفيد الشباب من هذه التجارب و تعطى طاقة أمل و ايجابية للشباب المصرى .
و ذكر عبد المحسن سلامة أن منتدى شباب العالم نسخة عالمية من مؤتمر الشباب المحلى تتبناها مصر و أتمنى أن تتكرر هذه النسخه فى كل دول العالم .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المحسن سلامة : منتدى شباب العالم يساهم فى إشاعة السلام و إنهاء التوترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.