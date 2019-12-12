شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار الرخصة الرسمية لحزب داوود أوغلو المعارض لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المنصات والصفحات التركية، صورة للرخصة الرسمية لحزب أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق ، وأحد أبرز المعارضين لأردوغان، وذكرت الصفحات أن تم الإعلان رسميا عن اسم الحزب الجديدة الذي يستعد لإطلاقه رئيس الوزراء الأسبق والمنشق عن حزب العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو.

وذكرت المنصات التركية المعارضة أنه تم الإفصاح عن اسم الحزب الذي ينشئه أحمد داوود أوغلو، وسيكون تحت مسمى حزب المستقبل.

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