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وصلت في صباح أمس الثلاثاء، حافلة بها العشرات من القاصرين يعيشون حياة التشرد في مختلف مناطق الدار البيضاء إلى مدينة آسفي، وانتشر هؤلاء في مختلف أزقة “المدينة الجديدة” وشارع “كينيدي” بآسفي في حالة مزرية إذ عاين “اليوم24” أن بعضهم به كدمات واصابات على مستوى اجسادهم.
“م.ر” أحد الأطفال قال لـ”اليوم24″ أن السلطات جمعت أغلب المشردين الذين كانوا يبيتون في محطة “أولاد زيان” في حافلة وأرسلتهم صوب مدينة آسفي، ويتمنى “محمد” أنّ يعود للدار البيضاء قائلا “توحشت صاحبي وهنا معنديش باش ناكل ولا نتغطى..”.
وعلم الموقع من مصادر مطلعة أنّ مواطنين تعرضوا للنشل والسرقة قرب محطة آسفي تزامنًا مع وصول أزيد من 60 مشرد بينهم أطفال قاصرين، والتحف هؤلاء القاصرين السماء وافترشوا “الكارطون” للمبيت في أوضاع مزرية بمحطة آسفي في انتظار محطة آخرى قد يُرحلون لها لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المشردين من القاصرين وصلوا لآسفي في جنح الظلام.. السلطات رحلتهم من البيضاء –صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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