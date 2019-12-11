“مابغيناش نموتو.. عطوينا حقنا في العلاج المجاني”.. حملة مرضى السرطان تصل إلى البرلمان

تزامنا مع الحملة التي يقودها مرضى السرطان، على موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”، والتي تحمل هاشتاغ “#مابغيناش نموتو..عطوينا حقنا في العلاج المجاني”؛ وجه فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عن تدابير المستعجلة التي ستتخذوها الوزارة، لتوفير الأدوية الأساسية لمرضى السرطان.

وأوضح الفريق المذكور، أن مرضى السرطان بمختلف الأقاليم المغربية، يعيشون وضعا نفسيا وصحيا صعبا.

وشدد المصدر ذاته، على أن أغلب المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية تفتقد للأدوية الأساسية في علاج هذا المرض الخبيث.

وهو ما دفع العديد من المرضى وأسرهم والجمعيات الحقوقية والفعاليات بمختلف المدن بدق ناقوس الخطر، يضيف فريق “الأصالة والمعاصرة”، في سؤال شفوي، وجهه إلى وزير الصحة،” بنشر افادات وإغاثات عاجلة للحكومة وللوزارة لأجل سماع أنينهم ومعانتهم واملا في الحد للمخاطر المحدقة بهم”.

وكان عدد من مرضى السرطان في المغرب اطلقوا هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “#مابغيناش_نموتو_بالسرطان عطونا حقنا في العلاج المجاني”.

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وتفاعل نشطاء “فايسبوك” مع هذه الحملة، بنشر تدوينات، وصور تدعو إلى مساعدة الفقراء المصابين بالسرطان.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الدولة بتمكين المرضى من العلاج المجاني؛ نظرا إلى خطورة المرض، فضلا عن حالة التهميش، والإهمال يعانون منها في المستشفيات العمومية.

واختار عدد من مرضى السرطان بث مقاطع فيديو، يتحدثون فيها عن معاناتهم مع المرض، والإهمال، الذي يتعرضون له في المستشفيات، ما يتسبب في زيادة خطورة المرض.