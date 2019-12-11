عكس المتوقع مع دخول “إم بي سي” للمنافسة.. دوزيم تحقق مشاهدات قياسية.. ومسلسل تركي يبلغ رقما عاليا !

حققت القناة الثانية، الأسبوع الماضي، نسب مشاهدة قياسية، عكس المتوقع مع دخول قناة “إم بي سي مغرب” على خط المنافسة، إذ بلغت أرقامها عتبات لم تكن تصلها قبل انطلاق بث القناة السعودية، الموجهة إلى المغرب العربي.

وتابع أزيد من 9 ملايين مشاهدة، إحدى حلقات المسلسل التركي المدبلج “فضيلة وبناتها” على “الدوزيم”، ليتربع على عرش البرامج الأكثر مشاهدة في القنوات الوطنية، متبوعا ببرنامج سيدات شوبينغ على القناة نفسها، حيث تابعه ما يفوق 8 مليون مشاهد.

وبخصوص القناة الأولى، حقق المسلسل المغربي “دموع وردة” أزيد من 4 ملايين و700 مشاهدة، تليها نشرة “حالة الطقس”، التي تابعها 4 ملايين، و330 ألف مشاهدة.

وكان من المتوقع أن تؤثر برامج قناة “إم بي سي 5” على نسب مشاهدات القنوات الوطنية، غير أن العكس هو الذي حصل، إذ انتعشت نسبة مشاهدة القناة الثانية في الآونة الأخيرة.