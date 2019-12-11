تلقى اللاعب أمين تيغازوي، لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خبرا حزينة مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريق الأحمر، اليوم الأربعاء، بأولمبيك خريبكة برسم مباريات البطولة الاحترافية.
وحسب مصادر مقربة من الفريق الودادي، فإنه مباشرة بعد انتهاء المباراة، توصل تيغازي بخبر وفاة والده، وهو الخبر الذي خيم على الأجواء داخل الفريق، وأنسى اللاعبين في فرحة الفوز الكبير على أولمبيك خريبكة برباعية.
تعازينا الحارة لعائلة تيغزوي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة بعد فوز الوداد على خريبكة.. لاعب الفريق يتلقى خبر وفاة والده في مستودع الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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