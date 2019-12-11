الرجاء يهزم “الماط” ويتقدم في ترتيب البطولة الاحترافية

تمكن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على ضيفه المغرب التطواني بهدف دون رد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى التعادل دون أهداف.

ونجح النسور الخضر في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 62 من توقيع هدف الفوز عن طريق البديل بين مالانغو نغيتا، لتعلن صافرة عادل زوراق عن نهاية المواجهة بفوز الرجاء بهدف نظيف.

ومكن هذا الفوز وهو الثالث للرجاء في بطولة هذا الموسم، والأول تحت قيادة مدربه الجديد جمال السلامي، من الارتقاء للمركز السابع برصيد 10 نقاط مناصفة مع الفتح الرباطي، بينما تجمدت نقاط المغرب التطواني عند 15 نقطة في المركز الأول.