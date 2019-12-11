تمكن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على ضيفه المغرب التطواني بهدف دون رد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى التعادل دون أهداف.
ونجح النسور الخضر في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 62 من توقيع هدف الفوز عن طريق البديل بين مالانغو نغيتا، لتعلن صافرة عادل زوراق عن نهاية المواجهة بفوز الرجاء بهدف نظيف.
ومكن هذا الفوز وهو الثالث للرجاء في بطولة هذا الموسم، والأول تحت قيادة مدربه الجديد جمال السلامي، من الارتقاء للمركز السابع برصيد 10 نقاط مناصفة مع الفتح الرباطي، بينما تجمدت نقاط المغرب التطواني عند 15 نقطة في المركز الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يهزم “الماط” ويتقدم في ترتيب البطولة الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.