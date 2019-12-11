أكثر من 280 ألف دولار ثمنا لفستان ارتدته الأميرة ديانا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز سعر فستان سهرة ارتدته الأميرة ديانا 280 ألف دولار، بعد أن بيع مساء اليوم، الأربعاء، في مزاد طرحته دار مزادات كيري تيلور في لندن، واشترته مؤسسة "هيستوريك رويال بالاسيس" الخيرية، القائمة على الاهتمام بقصر هامبتون كورت وبرج لندن وكذلك الأجزاء العامة من قصر كنسينجتون، المنزل السابق للأميرة الراحلة.

ويحمل فستان السّهرة المخملي عاري الأكتاف ذو اللون الأزرق الداكن توقيع المصمّم فيكتور ادلستاين، وقد ارتدته الأميرة ديانا وهي ترقص مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985.

وتراوحت التوقعات أن يجني الفستان بين 250 ألفا إلى 300 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل نحو 320 ألف دولار إلى 385 ألف دولار)، إلّا أنّ عروض الشراء إلى هذه الأرقام أثناء المزاد لكن المؤسسة الخيرية تحركت لاحقا، وقالت دار المزادات في بيان إنّ الفستان "بيع بعد المزاد ... بمبلغ 220 ألف جنيه. البائع كان مسرورا لأنه تمنى ألا يخرج (الفستان) من بريطانيا".

فيما اعتبرت المؤسسة في بيان يوم الأربعاء إنها اشترت قطعة من التاريخ. وقالت القيّمة على المؤسسة الخيرية، إليري لين في بيان إنّهم "سعداء لإعادة فستان السهرة الفريد إلى مجموعة الأزياء الاحتفالية الملكية بعد أكثر من عشرين عاما من ابتعاده عن قصر كنسينجتون".

وظهرت ديانا بالفستان خلال حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض ورقصت مع ترافولتا. وقالت صاحبة دار المزادات، كيري تيلور، إن الفستان اشتراه في 2013 "رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته"، مقابل 200 ألف جنيه؛ وأضافت "لكنه ظل داخل خزانة الملابس معظم الوقت ويريد الزوجان الآن إعادته إلى المشهد العام".