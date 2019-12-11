دوري الأبطال: مانشستر سيتي يسحق دينامو زغرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا خارجيا على دينامو زغرب الكرواتي برباعية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية مانشستر سيتي كل من اللاعبين غابرييل خيسوس (هاتريك) وفيل فودين، وفي المقابل سجل هدف دينامو زغرب الوحيد اللاعب داني أولمو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة، متفوقا على أتالانتا الذي رافقه إلى ثمن النهائي بفارق 7 نقاط، فيما فشل دينامو زغرب في التحول للعب في الدوري الأوروبي، بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة واحدة وراء شاختار دونيتسك.

مجريات المباراة:

تقدم دينامو زغرب في الدقيقة العاشرة عن طريق الإسباني أولمو الذي شق طريقه بين مدافعي سيتي قبل أن يطلق كرة قوية هزت شباك مانشستر سيتي.

وسيطر مانشستر سيتي على الكرة أغلب الوقت، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 19 عندما سدد جوندوجان كرة أبعدها الحارس ليفاكوفيتش بصعوبة.

وواصل دينامو زغرب خطورته من الهجمات المرتدة، فمرت تمريرة نيكولا مورو الخطيرة أمام الجميع في الدقيقة 25، وأبعد برافو ببراعة رأسية ميسلاف أورسيتش إثر عرضية بيتار ستويانوفيتش في الدقيقة 30.

Advertisements

وعادل مانشستر سيتي الكفة في الدقيقة 34، عندما تابع جيسوس عرضية من الناحية اليمنى لمحرز في الشباك، وسط امتعاض لاعبي دينامو زغرب بسبب عدم إخراج لاعبي سيتي للكرة في ظل سقوط زميلهم على أرض الملعب للإصابة.

وواصل سيتي سيطرته على المجريات، في وقت أطلق فيه جمهور صاحب الأرض صافرات الاستهجان في كل مرة يلمس فيها جيسوس الكرة حتى نهاية الشوط الأول.

لم تمض سوى 5 دقائق من عمر الشوط الثاني، حتى تمكن جيسوس من إضافة الهدف الثاني، بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ديلافير قبل أن يضع الكرة بأناقة في الشباك.

وأكمل جيسوس ثلاثيته في الدقيقة 54، عندما تابع بقدمه تمريرة ميندي السريعة من الناحية اليسرى، وأهدر المهاجم البرازيلي فرصة تسجيل الهدف الرابع له باللقاء في الدقيقة 63، بعدما فشل في توجيه رأسيته نحو المرمى، إثر عرضية جديدة من مندي.

وخرج جيسوس من الملعب ليدخل مكانه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو العائد حديثا من الإصابة، لكن المباراة مالت إلى البطء الشديد، ليجري سيتي تبديله الثاني بإشراك رحيم سترلينج مكان رودري.

وحاول دينامو زغرب تقليص النتيجة في الدقيقة 76، عندما رفع ستويانوفيتش كرة على رأس أولمو الذي سدد في مكان وقوف الحارس برافو.

وألغت راية الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 79 بحجة تسلل صاحبه أوتامندي، قبل أن يترك فودين بصمته على مجريات اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 84، عندما وضع الكرة في الشباك من منتصف منطقة الجزاء إثر لعبة مشتركة مع زملائه.