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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذّر كوريا الشمالية من عواقب تجربة نووية والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
صورة أرشيفية
حذّرت الولايات المتحدة الأربعاء، كوريا الشمالية، من عواقب تنفيذ تهديداتها بإجراء اختبار صاروخي، مبدية في المقابل مرونة إذا ما قررت بيونغ يانغ مواصلة المحادثات.
وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول تصاعد التوترات: "نحن على ثقة بأن كوريا الشمالية ستبتعد من ممارسة مزيد من الأعمال العدائية والتهديدات، وستتخذ بدلاً من ذلك قراراً جريئاً بالتعاون معنا".
وأشارت كرافت إلى إمكان فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ، قائلة: "إذا حصل عكس ذلك فعلينا وعلى مجلس الأمن وعلى الجميع أن نكون مستعدين لاتخاذ الإجراء المناسب".
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