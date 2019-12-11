شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري عراقي: سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 صورة أرشيفية أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، سقوط صاروخين من نوع "غراد" في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري عراقي: سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.