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البحسني يفتتح مجمع السناء الطبي بريدة الجوهيين مديرية غيل بن يمين.. صور

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، اليوم، مستوصف السناء الطبي بمنطقة ريدة الجوهيين مديرية غيل بن يمين الذي أنشأ على نفقة فاعل خير بتكلفة إجمالية بلغت مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي.

 

وطاف محافظ حضرموت بأقسام المستوصف متعرفا من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، على الخدمات الطبية التي سيقدمها المستوصف الذي يضم كادرا محليا وبعثة أجنبية مكونة أطباء وطبيبات في الجراحة العامة والنساء والولادة والتخدير وفني عمليات على حساب وزارة الصحة.

 

كما أوضح الدكتور الجريري لمحافظ حضرموت، بأن المجمع الطبي سيقدم خدماته الطبية لحوالي 30000 نسمة في مجال الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية والعلميات الصغرى والكبرى وعيادة النساء والولادة وعيادة الاطفال والعيادة العامة وعيادة الاسنان، كما يضم قسم مختبر وأشعة سينية، بالإضافة إلى تقديمه لخدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة الانجابية وصحة الطفل والتغذية.

 

وجرى خلال الافتتاح تكريم محافظ حضرموت ووكيل أول حضرموت ومدير عام صحة ساحل حضرموت، من قبل مدير عام مديرية غيل بن يمين صالح بن عمرات مولى الدويلة بدروع شكر وعرفان على جهودهم التي بذلوها في خدمة المديرية والنهوض بمستوى الخدمات فيها.

 

حضر الافتتاح مدير مكتب الصحة بمديرية غيل بن يمين يزيد الصدفي، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والمدنية بالمديرية والمحافظة.

 

 

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