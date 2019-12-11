تكريمًا لتفوقه.. نجل وزير السياحة اليمني يُكرم من أرقى الجامعات الأمريكية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

فاز الطالب شادي قباطي بعضوية جمعية The Phi Beta Kappa Society (ΦΒΚ)، وذلك تكريمًا لتفوقه الدراسي البارز طوال 4سنوات في جامعة Yale. ΦΒΚ.



وتعد أقدم مؤسسة أكاديمية لتكريم المتفوقين في أرقى الجامعات الأمريكية منذ إنشائها في 1776م ومن بينهم 17رئيسًا أمريكيًا و 136حائزًا على جائزة نوبل!.

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وحول هذا الأمر قال وزير السياحة محمد عبدالمجيد قباطي في منشور له عبر توتير "مبروك للطالب شادي قباطي لفوزه بعضوية جمعية The Phi Beta Kappa Society (ΦΒΚ) تكريمًا لتفوقه الدراسي البارز طوال 4سنوات في جامعة Yale. ΦΒΚ، ويأتي هذا التكريم في ظل نجاحات علمية حققها شادي

يذكر أن الطالب شادي قباطي حائز على المرتبة الاولي في شهادة الدراسة الثانوية العامة البريطانية بدرجة إمتياز ،وتم تكريمه في البرلمان البريطاني ،ومن قبل مؤسسة النجاح التعليمي المتميز البريطانية(Pure Potential) لتحقيقه المرتبة الاولى بين زملائه من طلاب الثانوية العامة والعالية البريطانية لعام 2015 ، وحائز على العلامة النهائية الكبرى (36/36) في امتحانات شهادة التقييم للكليات الامريكية (ACT) لعام 2015.