شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء أمس الأربعاء، بأن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي غربي بغداد. وأوضحت المصادر أن الصاروخين سقطا قرب السياج الأمني دون خسائر. وتكررت عمليات قصف مطار بغداد الدولي خلال الأيام الماضية.

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