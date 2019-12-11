شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: المجتمع المالي بدأ يلتزم بفرص الاقتصاد الأخضر والان نبدء بالتفاصيل
وتحدث الأمين العام خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "رعاية المناخ" جمعت ممثلي الشركات الخاصة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد حاليا في مدريد، موضحًا أنه من خلال تصعيد وتحديد الأهداف المستندة إلى العلم، فإن هذه الشركات تستكشف طرقا جديدة للقيام بالأعمال وقيادة التغيير النظامي في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
وشدد الأمين العام على أن تحويل الضرائب من مداخيل الناس إلى الكربون وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، وإنهاء الاستثمارات في مصانع الفحم وبنائها بحلول عام 2020م، تمثل كلها جهودًا ستستفيد من الدعم الجريء والحقيقي للأعمال التجارية، داعيًا إلى جعل عام 2020م عاما نخطط فيه لمستقبل خال من الكربون.
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