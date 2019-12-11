نزوح 393 ألف يمني منذ بداية 2019 وألف طفل يموتون يوميا بفعل الصراع

صنعاء ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة امس، نزوح 393 ألف شخص في اليمن، منذ بداية العام الجاري 2019. وأفادت المنظمة في تغريدة عبر حساب مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بأنه “منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني، بسبب الصراع “. وأوضحت المنظمة أنها تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على إقامة ملاجئ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم. من جانب آخر، أعلن مسؤول صحي بـ”أنصار الله” في صنعاء، أن ما لا يقل عن ألف طفل يموتون يوميا جراء تضرر القطاع الصحي من الصراع المتواصل في اليمن منذ نحو خمس سنوات. وقال طه المتوكل خلال مؤتمر صحفي بصنعاء وفقاً لقناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله”: يموت من الاطفال اليمنيين بسبب الصراع ما لا يقل عن 1000 طفل يومياً”. وأضاف: “6 آلاف امرأة تتوفى نتيجة مضاعفات الحمل والولادة، مؤكدًا أن: “القطاع الصحي من أكثر القطاعات المدنية في اليمن تضررا بالصراع، حيث تتعرض العديد من المنشآت الصحية للقصف الجوي المباشر”. وتابع المتوكل: “93 في المئة من التجهيزات والمعدات الطبية خرجت عن الخدمة أو انتهى عمرها الافتراضي”. كما طالب مجددًا بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي لتخفيف وقع الكارثة الصحية والإنسانية، وتسيير الجسر الطبي بصورة عاجلة إلى مطار صنعاء. وحول دعم المنظمات الأممية والدولية للقطاع الصحي في اليمن، قال المتوكل: “الوزارة قدمت قائمة باحتياجاتها مطلع العام الجاري للمنظمات وشملت معدات وأدوية والكادر الطبي وأطلعتها على حجم الكارثة”.