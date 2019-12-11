السيسي يشدد على ضرورة تكاتف الجهود لدعم أفريقيا

القاهرة ـ وكالات: شدد الرئيس المصري على ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استناداً إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقاً للأولويات الوطنية، بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود. ودعا السيسي خلال كلمة في منتدى “أسوان للسلام والتنمية المستدامين في افريقيا” إلى أن يكون هناك “رد جماعي وحاسم” في التعامل مع الارهاب والدول الداعمة له. وقال في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس ونقلها التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، إن “مصر تؤمن بأن السبيل الامثل لإقرار السلام والاستقرار في أفريقيا والعالم هو معالجة الاسباب الجذرية لمشكلات الأمن”. وأضاف الرئيس أن منتدى أسوان منصة للحوار لتدعيم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الافريقي، مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمعات الافريقية من تفشي الارهاب. وأشار السيسي إلى نجاح القارة السمراء في صياغة أجندة التنمية 2063 لتحقيق تطلعات الشعوب الافريقية، وأيضا مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020. كما أكد التزام الدول الافريقية بتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا ان نجاح القارة في تحقيق أهدافها يرتبط بتعزيز العمل المتواصل فيما بين دولها.

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