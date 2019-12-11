الحكمة ينفي طرحه اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء

نفى تيار الحكمة، الاربعاء، طرحه اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما شدد أن يكون رئيس مجلس الوزراء القادم الذي يتم تكليفه لمدة محددة مستقلاً حقيقياً في نظر الشارع.
وقال المتحدث الرسمي للتيار نوفل ابورغيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تعليقاً على الإشاعات المقصودة والأخبار العارية من الصحة التي يطلقها بعض الناشطين وتتداولها بعض الأروقة والصفحات حول دعم تيار الحكمة الوطني لترشيح شخصية معينة لموقع رئيس مجلس الوزراء، فإننا في الوقت الذي نعرب عن احترامنا وتقديرنا للأسماء الكريمة والكفاءات الوطنية المخلصة من جميع المشارب والتوجهات ، نود التأكيد للجميع بأن هذا التيار لم يطرح أي مرشحٍ لأي موقعٍ أو منصب كان ، ولا يتبنى مرشحاً بعينه لهذه المهمة المؤقتة".
واضاف ان "التيار يرى بأن المصلحةَ الوطنيةَ تقتضي أن يكون رئيس مجلس الوزراء القادم الذي يتم تكليفه لمدة محددة، مستقلاً حقيقياً في نظر الشارع، ومن خارج الوسط السياسي المتصدي وبعيداً عن الاحزاب والتيارات المعروفة ورجالاتها مراعاةً لخصوصية المرحلة ومقتضياتها".
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