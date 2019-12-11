الاعلام الامني: صاروخان سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي".
واضافت ان "سقوط الصاروخين في منطقة غير مأهولة"، مشيرة الى انه لم يسبب اية خسائر تذكر".
وافاد مصدر امني، اليةوم الاربعاء، بان قذائف هاون سقطت قرب مطار بغداد غربي العاصمة، دون معرفة الخسائر.
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