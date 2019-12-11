سقوط قذائف هاون قرب مطار بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان قذائف هاون سقطت قرب مطار بغداد غربي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من قذائف الهاون سقطت قرب مطار بغداد غربي العاصمة".
واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان فيما اذا كانت هناك خسائر ام لا".
يذكر ان خلية الاعلام الامني اعلنت في التاسع من كانون الاول الحالي، عن سقوط اربع صواريخ كاتيوشا على احد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي ما ادى الى اصابة ستة مقاتلين بجروح.
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