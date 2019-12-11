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سقوط قذائف هاون قرب مطار بغداد

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بان قذائف هاون سقطت قرب مطار بغداد غربي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من قذائف الهاون سقطت قرب مطار بغداد غربي العاصمة".

 

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واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان فيما اذا كانت هناك خسائر ام لا".

 

يذكر ان خلية الاعلام الامني اعلنت في التاسع من كانون الاول الحالي، عن سقوط اربع صواريخ كاتيوشا على احد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي ما ادى الى اصابة ستة مقاتلين بجروح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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