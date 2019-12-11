2019-12-11 | 21:04
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أنهى فريق مانشستر سيتي مشواره في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالفوز على دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة، مساء اليوم.
وقدم جابرييل خيسوس أداءً مميزًا حيث تمكن من تسجيل هاتريك في الدقائق 35 و50 و54، بينما أحرز فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 84.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 14 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.
وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، حصد أتالانتا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على شاختار بثلاثية دون رد سجلها تيموثي كاستانيي وماريو باشاليتشي وروبن جوسينس في الدقائق 66 و80 و94.
وشهد ذلك اللقاء حصول لاعب شاختار دودو على بطاقة حمراء في الدقيقة 77.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث.
وسيتجه شاختار بذلك إلى منافسات الدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتلانتا يرافق مانشستر سيتي لثمن نهائي دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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