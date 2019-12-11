اتلانتا يرافق مانشستر سيتي لثمن نهائي دوري الابطال

تقدم دينامو زغرب بهدف داني أولمو في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وقدم جابرييل خيسوس أداءً مميزًا حيث تمكن من تسجيل هاتريك في الدقائق 35 و50 و54، بينما أحرز فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 84.

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بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 14 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.



وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، حصد أتالانتا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على شاختار بثلاثية دون رد سجلها تيموثي كاستانيي وماريو باشاليتشي وروبن جوسينس في الدقائق 66 و80 و94.

وشهد ذلك اللقاء حصول لاعب شاختار دودو على بطاقة حمراء في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وسيتجه شاختار بذلك إلى منافسات الدوري الأوروبي.

