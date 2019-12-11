السد القطري يتأهل الى ربع نهائي مونديال الاندية

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2019-12-11 | 20:58
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وتبارى لاعبو السد في إضاعة الفرص السهلة خلال المباراة، كما ألغت تقنية الفيديو، هدفين للفريق القطري بداعي التسلل في الدقيقتين 41، و67.
وذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.
وأحرز عبد الكريم حسن الهدف الثاني للسد مستفيدًا من ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 100، وذلك بعد خطأ ساذج من روكي نييكيني، حارس هينجين، الذي أمسك بكرة عائدة من أقدام زميله.
وأتم بيدرو ميجيل، ثلاثية السد في الدقيقة 114، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد ليؤكد انتصار فريقه.
وبهذه النتيجة يصعد السد القطري لمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية، يوم السبت المقبل.
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