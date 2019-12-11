دبلوماسي أمريكي عن بطولة أبوبكر عبدالله: تبث الأمل

حظي الإمام النيجيري أبوبكر عبدالله بإشادات واسعة، على خلفية تدخله لإنقاذ 262 مسيحيا في بلدته يونيو/حزيران 2018.

وأشاد القائم بالأعمال الأمريكي في السفارة الأمريكية بنيجيريا ديفيد يونج ببطولة الإمام أبوبكر عبدالله، مؤكدا أنها تبث الأمل، وأنه بطل للسلام.

كلمات يونج جاءت، خلال عرض فيلم "غرس الأمل" الوثائقي، للمخرج العالمي كينيث جيانج، في قاعة المعهد الوطني للسينما، بمدينة جوس بوسط نيجيريا، أبريل/نيسان الماضي.

ويؤرخ الفيلم لبطولة الشيخ الذي ضرب مثالا في التسامح، وتمكن من إنقاذ ما يقرب من 262 مسيحيا من القتل المحقق.

وقال يونج إننا "يجب أن نعمل جميعا من أجل السلام".



وأضاف أن "هذا الفيلم الوثائقي هو قصة عن المأساة، ولكن أيضا عن الأمل".

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وأوضح أن "ما حدث شهادة قوية على تطبيق الإيمان في العمل، الذي يجب أن نحاكيه جميعا، ليس فقط في نيجيريا، ولكن في كل مكان في العالم".

وتابع "أي شخص يمكن أن يكون بطلا في صنع السلام، من خلال المحبة والحفاظ على أمان جيرانه".

ولفت إلى أن "الفيلم يمكن أن يكون وسيلة قوية جدا لرواية قصص عن السلام والعدالة والمحبة".

يحفل الفيلم بالعديد من المشاهد المشحونة بالعاطفة تخليدا للعمل البطولي للإمام.

وروى الناجون من القتل في القرية، خلال الفيلم الوثائقي، تجربتهم الرهيبة وكيف خاطر الإمام الشجاع بحياته من خلال حمايتهم في المسجد ومنزله.

والأربعاء، فاز الإمام النيجيري أبوبكر عبدالله، الأربعاء، بدرع تعزيز السلم ضمن فعاليات الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في أبوظبي.

وتعد الجائزة سلسلة من ضمن الجوائز التي فاز بها "الإمام المنقذ"، ففي مطلع العام الجاري كرمته الولايات المتحدة الأمريكية، كما منحته الخارجية الأمريكية جائزة الحريات الدينية الدولية.

