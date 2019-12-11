الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه تمهيدا لانتخابات جديدة

صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية في القراءة الأولى، الأربعاء، على حل المجلس تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في 2 مارس/آذار المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن 91 من أعضاء الكنيست الـ120 صوتوا بالقراءة الأولى لصالح حل البرلمان الإسرائيلي.

وتم نقل مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة برلمانية خاصة، توطئة للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئته خلال الساعتين المقبلتين.

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وكان الكنيست الإسرائيلي صوت بالقراءة التمهيدية صباح الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست.

وسبق التصويت، مساء اليوم الأربعاء، تبادل للاتهامات بين حزب "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.

ووعد نتنياهو، في تصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن يتمكن حزبه بعد الانتخابات المقبلة من تشكيل الحكومة.

وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة في غضون أقل من عام، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وتلتها انتخابات في سبتمبر/أيلول.

وأخفق نتنياهو ومن بعده جانتس بتشكيل الحكومة، قبل أن يمنح الرئيس الإسرائيلي الكنيست مهلة 21 يوما لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.