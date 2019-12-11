الجيش الليبي يوجه بتحرك قوات النخبة إلى طرابلس

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن قوات النخبة تستعد للتوجه إلى العاصمة طرابلس.

وأوضح المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قوات النخبة هي قوة عمليات خاصة تقاتل بأساليب عدة، منها الانقضاض والاستهداف خلف خطوط العدو بالالتفاف والسيطرة على مراصده المتقدمة.

وتابع أن هذه القوات ستقوم بعمليات إرباك المليشيات والقنص التي تنفذها في الأوقات المحددة لها، سواء في الفترات الليلية أو النهارية.

وأشار إلى أن هذه القوات قد تم اختيار أعضائها من أفضل الجنود المحترفين، وتلقت تدريبا خاصا على أعلى مستوى لإتمام المهام المكلفة بها.

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وشدد العميد خالد المحجوب على أن سلاسة الحركة عند هذه الوحدات قادرة على صنع الفارق العسكري اللازم، نتيجة المرونة والقوة الجسدية التي تتمتع بها هذه النخبة من القوات الخاصة بالجيش الليبي.

وسبق ونشر الجيش الليبي قوات الاقتحام في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، تمهيداً لتنفيذ العمليات الموكلة إليها، مدعمة بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل اللواء 73 مشاة.

وتضم قوة الاقتحام مقاتلين تلقوا عددا من التدريبات القتالية المتقدمة بمدرستي الصاعقة والمظلات في وقت سابق للقيام بعمليات نوعية متقدمة.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، كبد الجيش الليبي المليشيات والجماعات الإرهابية العديد من الخسائر الفادحة، واستنزف طاقتها، بعد تدمير أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة ومقتل وإصابة عدد من قادة المليشيات.

وارتفعت وتيرة القتال والتصعيد ووصول دعم موسع للمحاور من قوات الاقتحام والصاعقة والمدفعية والدبابات، حيث تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على العديد من المناطق المتقدمة في المحاور، خاصة معسكر اليرموك ومنطقة الهيرة والعزيزية الرابطة بين طرابلس وغريان.

