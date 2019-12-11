فيديوجراف.. رونالدو الغائب يتصدر أبرز الأرقام الفريدة بمونديال الأندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ومحمد أحمد، لاعب فريق العين الإماراتي، أرقاما مميزة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء.

وتنطلق منافسات البطولة، الأربعاء، وتستمر على مدار 10 أيام، حيث تُلعب المباراة النهائية يوم 21 من الشهر الجاري.

وعلى مدار 15 نسخة سابقة، شهدت البطولة العديد من الأرقام القياسية.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي بعدد الأهداف في البطولة بـ7 أهداف، منها هدف بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي و6 بقميص ريال مدريد الإسباني.

محمد أحمد، لاعب فريق العين، سجل رقما قياسيا بعدما أحرز هدفا في شباك الترجي التونسي بعد 79 ثانية، وهو أسرع هدف بتاريخ البطولة في نسخة 2018.



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وظهرت أكبر مشاركة سنية بتاريخ البطولة في نسخة الإمارات 2017، لأوسكار بيريز لاعب باتشوكا المكسيكي ضد جريمو البرازيلي.

وتنفرد الأندية البرازيلية بأنها صاحبة الرقم القياسي للمشاركة بثمانية فرق بمشاركة فلامنجو في نسخة 2019.

واستضافت الإمارات في نسخة 2018، البطولة صاحبة أفضل معدل تهديفي، وذلك بنسبة 4.1 هدف للمباراة.

أما الهاتريك الوحيد في تاريخ المباراة النهائية، فكان من نصيب رونالدو ضد كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي نسخة 2016.