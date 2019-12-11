شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عراقي يُسيء للمتظاهرين ويصفهم بـ«القرود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عبَّر النائب السابق والسياسي العراقي البارز عزت الشابندر عن سخطه بعد إدراج اسمه في لافتة رفعها المتظاهرون في ساحة التحرير، تحمل أسماء المرشحين المحتملين لشغل منصب رئاسة الوزراء.

Advertisements

وقال عزت الشابندر في تغريدة عبر «تويتر»، إنه شاهد صوراً لشخصيات بينها صورة له، مشدداً على أنه ليس مرشحاً ولن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وتابع: «لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل».

يشار إلى أن اسم الشابندر جرى تداوله خلال الأيام الماضية على نطاق واسع كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة القادمة.