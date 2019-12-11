شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عراقي يُسيء للمتظاهرين ويصفهم بـ«القرود» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
عبَّر النائب السابق والسياسي العراقي البارز عزت الشابندر عن سخطه بعد إدراج اسمه في لافتة رفعها المتظاهرون في ساحة التحرير، تحمل أسماء المرشحين المحتملين لشغل منصب رئاسة الوزراء.
وقال عزت الشابندر في تغريدة عبر «تويتر»، إنه شاهد صوراً لشخصيات بينها صورة له، مشدداً على أنه ليس مرشحاً ولن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء.
وتابع: «لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل».
يشار إلى أن اسم الشابندر جرى تداوله خلال الأيام الماضية على نطاق واسع كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي عراقي يُسيء للمتظاهرين ويصفهم بـ«القرود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.