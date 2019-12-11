أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في ​اليمن​ في حركة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى عن "تحرير 8 من أسرى ​الجيش​ و​اللجان الشعبية​ في عدة جبهات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بأنصار الله تعلن نجاح عملية تبادل مع القوات اليمنية وتحرير 8 أسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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