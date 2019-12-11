الاتحاد الأوروبي: التبرع للمغرب بـ102 مليون يورو لمكافحة الهجرة المخالفة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن "منح المغرب دعما ماليا، بلغ مئة ومليوني يورو لرفد جهود الرباط في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، موضحاً أن "هذا الدعم الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، يهدف إلى "دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
ويشكل الدعم المالي للمغرب جزءا من مبلغ إجمالي قدره 147.7 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي.
وبالإضافة إلى 41 مليون يورو لتحسين حماية المهاجرين والأطفال والمجموعات المهمشة في ليبيا، تبرع الاتحاد الأوروبي بـ5 ملايين يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا، لاسيما من خلال دفع زيادة الأعمال على الصعيد الإقليمي.
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