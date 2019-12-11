لفت عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية إلى أن "الحركة لا تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم إجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "حماس" قدمت مرونة عالية من أجل إزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "حماس" تعتبر الانتخابات "رافعة للمشروع الوطني في وجه التحديات، ويمكنها أن تبدد حالة الانقسام، وتشكل بوابة للاتحاد في وجه التحديات الصهيونية والأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"حماس" تنتقد تلكؤ عباس في إصدار مرسوم الانتخابات في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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