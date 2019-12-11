مسؤول بـ"حماس" تنتقد تلكؤ عباس في إصدار مرسوم الانتخابات في فلسطين

لفت عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ​خليل الحية​ إلى أن "الحركة لا تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ مرسوم إجراء ​الانتخابات​"، مؤكداً أن "حماس" قدمت مرونة عالية من أجل إزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "حماس" تعتبر الانتخابات "رافعة للمشروع الوطني في وجه التحديات، ويمكنها أن تبدد حالة الانقسام، وتشكل بوابة للاتحاد في وجه التحديات الصهيونية والأميركية".