الرئيس الجزائري المؤقت: الاستحقاق الرئاسي سيكون تاريخياً

وجه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح رسالة للجزائريين عشية الانتخابات الرئاسية، داعياً فيها إياهم إلى الاقتراع، مشيراً إلى أن "الاستحقاق الرئاسي سيكون تاريخياً"، مشيراً إلى أن "الدولة وفت بالتزاماتها لتمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية بالرغم من العقبات ومحاولات التشكيك".
ولفت إلى أن "الالتفاف حول مسعى الانتخابات يجسد النضج السياسي وعمق الوعي الشعبي بجسامة التحديات الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن "عمليات التشويش على الانتخابات صادرة ممن يتخذ من الديمقراطية شعاراً من دون الاحتكام لمقتضياتها".
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