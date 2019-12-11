آكار: سنضطر للبحث عن بدائل في حال تم استبعادنا من مشروع "إف-35"

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ "إننا سنضطر للبحث عن بدائل في حال تم استبعاد ​أنقرة​ من مشروع مقاتلات "إف-35" بسبب شرائنا ​منظومة​ "إس-400" الروسية".

وكان متحدث باسم ​الرئاسة التركية​ قد اعتبر أن "ملف مشروع مقاتلات "إف35" لم يعد مسألة تقنية بل بات أداة للسياسة الداخلية في ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأشار الى أن "عودة ​اللاجئين السوريين​ تستند إلى 3 معايير أممية رئيسية، آمنة وطوعية ومشرفة".

وعلق المتحدث حول إرسال جنود أتراك ل​ليبيا​ أنه "إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي ونأمل ألا يضطروا لذلك".

وأشار إلى أن" الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ سيبحث هاتفيا مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ الملف السوري".