جاويش أوغلو: لم نتلق طلبا من ليبيا لإرسال قوات إليها

لفت وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ إلى ن "​تركيا​ لم تتلق طلبا من ​ليبيا​ بخصوص إرسال قوات تركية إليها"، مشيرا أنه "لا يوجد حاليًا أي إرسال لقوات لذلك البلد"، موضحاً أنه "لا يوجد حاليًا أي إرسال لقوات مقاتلة إلى ليبيا لأننا لم نتلق طلبا بهذا الخصوص، وهذا غير مذكور في الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا، ولقد أعلن رئيسنا بالفعل أنه يمكننا تقييم الأمر إذا ما جاءنا طلب من الجانب الليبي".

وأشار إلى أن "الاتفاقيتين مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ وذلك بعد مصادقة ​الحكومة​ في ليبيا، والبرلمان في تركيا عليهما".