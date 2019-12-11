أعلنت ​الشرطة الدنماركية​ أنها "اعتقلت 20 شخصا خلال عدة عمليات أمنية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابي دبّروه".

وأوضحت الشرطة الدنماركية أن "عمليات الاعتقال جرت اليوم وطالت أشخاصا لهم صلة باستعدادات محتملة لهجوم إرهابي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الدنماركية تعتقل 20 شخصا على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.