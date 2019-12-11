علمت قناة الـ"LBC" انه "بعد اشارة القاضية ​غادة عون​ بتوقيف رئيسة مصلحة السير ​هدى سلوم​ بعد الاستماع إليها، زار النائب ​هادي حبيش​ مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ طالبا منه التدخل وكسر اشارة القاضية عون بتوقيف سلوم كونه رئيسها ولكن القاضي عويدات رفض وطلب من حبيش مراجعة القاضية عون كونها المطلعة على الملف".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: حبيش زار القاضي عويدات طالبًا منه التدخل بملف هدى ولكن الاخير رفض ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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