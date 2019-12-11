ترزيان: تعيين محاسب لشركات الباركميتر هو أول خطوة لاستعادة أموال البلديات المنهوبة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب هاغوب ترازيان أن "تعيين محاسب من قبل أجهز الرقابة لشركات ​الباركميتر​ هو أول خطوة لاستعادة أموال البلديات المنهوبة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح ترازيان أنه "يقولون أنه يدخل أموال الباركميتر على حساب ​هيئة ادارة السير​، لكن هذا لا يجوز لان العقد موقع من هيئة ادارة السير مع ​بلدية بيروت​، وبوضوح توضع الاموال الباقية لحساب صندوق بلدية بيروت".

ولفت الى أنه "كل 6 أشهر مفروض أن يقوموا بجردة حساب لمداخيل الباركميتر، اذا أمضوا العقد وهناك قانون يمنعهم وهذه مصيبة، واذا لا يعرفون ذلك هناك مصيبة اخرى، يجب تزويد ​البلدية​ بجردة كل ستة اشهر".

وشدد ترازيان على أنه "يجب ان ينفذوا البنود وهذه البنود موجودة اذا ممضية من هيئة ادارة"، لافتاً الى أن "القانون 505 له علاقة بمشروع النقل الحضري ككل، يعني بتركيب العدادات وصيانتها ومرسوم هيئة ادرة السير".

وأكد أنه "يجب اعطاء البلديات حقوقها، فكيف لا يقوموا بالمحاسبة مع اي بلدية، البلديات لا تحصل اي قرش لا يوجد محاسبة".