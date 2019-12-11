السفير البريطاني في لبنان: استعداد لدعم لبنان ملتزم بالإصلاح

أكد السفير البريطاني​ في ​​لبنان​​ ​كريس رامبلينغ​ تعليقا على اجتماع ​باريس​ "استعداد لدعم لبنان ملتزم بالإصلاح"، مشددا على أن "لبنان بحاجة إلى ​حكومة​ على وجه السرعة".

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