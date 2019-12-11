الفرزلي: البلد هو بلد المكونات الطائفية ولا يجب ادارة الظهر لها

شدد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي على انه "لا يجوز التأخير في تشكيل الحكومة، وأنا لم أفكر للحظة بإسم لرئاسة الحكومة غير سعد الحريري"، معتبرا ان "الحريري هو المؤهل والممثل للمكون الذي ينتمي اليه".
ورأى في حديث تلفزيوني انه "لا يجوز للحريري في تشكيل الحكومة إلا ان يأخذ بعين الاعتبار منطق الحكومة الفعالة". وقال: "ليكن هناك اختصاصيين فيها لكن مسألة المكونات السياسية والطائفية في لبنان يجب ان تراعى".
وأشار إلى ان "الدستور واضح، يجب ان تمثل الطوائف بصورة عادلة فالبلد هو بلد المكونات الطائفية ولا يجب ادارة الظهر لها".
وطلب الفرزلي من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "الخروج من الحكومة هو والتيار الوطني الحر فوراً"، معتبرا انهم "يريدون دخول باسيل إلى الحكومة حتى يستمر استنزاف رصيده السياسي".
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