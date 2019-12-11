الفرزلي: البلد هو بلد المكونات الطائفية ولا يجب ادارة الظهر لها

شدد نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​ على انه "لا يجوز التأخير في ​تشكيل الحكومة​، وأنا لم أفكر للحظة بإسم ل​رئاسة الحكومة​ غير ​سعد الحريري​"، معتبرا ان "الحريري هو المؤهل والممثل للمكون الذي ينتمي اليه".

ورأى في حديث تلفزيوني انه "لا يجوز للحريري في تشكيل الحكومة إلا ان يأخذ بعين الاعتبار منطق الحكومة الفعالة". وقال: "ليكن هناك اختصاصيين فيها لكن مسألة المكونات السياسية والطائفية في لبنان يجب ان تراعى".

وأشار إلى ان "​الدستور​ واضح، يجب ان تمثل ​الطوائف​ بصورة عادلة فالبلد هو بلد المكونات الطائفية ولا يجب ادارة الظهر لها".

وطلب الفرزلي من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "الخروج من الحكومة هو و​التيار الوطني الحر​ فوراً"، معتبرا انهم "يريدون دخول باسيل إلى الحكومة حتى يستمر استنزاف رصيده السياسي".