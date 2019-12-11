الموسوي: محاربة الفساد تبدأ بشخص المسؤول الذي يطالب بها

رأى النائب السابق ​نواف الموسوي​ ان "​محاربة الفساد​ تبدأ بشخص المسؤول الذي يطالب بها ويضع نفسه بثقة تحت مجهر التحقيق في اي شبهة. فغريب من يدعون ويطالبون بها عبر الشاشات والصالونات، هم انفسهم يستعرضون اليوم داخل اروقة ​قصر العدل​، بالتهجم على ​القضاء​، لان محسوبا عليهم في دائرة الاتهام".

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